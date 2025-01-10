Ига Швёнтек заявила, что многие топ-теннисистки поддержали её в допинг-скандале

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» польская теннисистка Ига Швёнтек заявила, что многие топ-игроки поддержали её в допинг-скандале.

«В раздевалке девушки отличные. Ещё на выставочном турнире в Абу-Даби я заметила, что они действительно меня поддерживают. Большинство из них даже подходили и спрашивали: «Как мы можем этого избежать? Есть ли способ, чтобы мы могли быть более осторожными?»

Они беспокоятся, что это может случиться и с ними. Так что в раздевалке всё здорово. Есть много топ-игроков — я не буду называть имён — которые меня поддерживают. Я очень это ценю, потому что когда я вернулась, то не знала, какая будет реакция», — сказала Швёнтек на пресс-конференции перед стартом Australian Open — 2025.