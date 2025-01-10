Ига Швёнтек рассказала, в каком финале ТБШ чувствовала наиболее сильное давление

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала, как справлялась с давлением в финалах на крупных турнирах.

«Думаю, это зависит от игрока. Мы по-разному справляемся с давлением. Вам точно нужно спросить об этом Арину Соболенко.

«Ролан Гаррос» для меня, не знаю, это всегда что-то особенное. Я бы сказала, что наибольшее давление я ощущала в 2023 году, потому что тогда я впервые почувствовала, что мне нужно защищать свой титул. После 2020 года я искренне считала, что эта победа всё равно случилась по ошибке.

Я подумала: «О, вряд ли кто-то ждёт, что я повторю это». Но в 2023 году давление было сильным. Я чувствовала это на корте и за его пределами. В прошлом 2024 году я чувствовала себя хорошо», — сказала польская теннисистка на пресс-конференции перед стартом Australian Open — 2025.

23-летняя Швёнтек — четырёхкратная чемпионка «Ролан Гаррос» в одиночном разряде. На Открытом чемпионате Австралии лучшим достижением Иги является выход в полуфинал (2022).