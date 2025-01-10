Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ига Швёнтек рассказала о своей форме перед началом Australian Open — 2025

Ига Швёнтек рассказала о своей форме перед началом Australian Open — 2025
Комментарии

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала об уровне своей подготовленности к Открытому чемпионату Австралии — 2025.

«Думаю, это зависит и от того, как начнётся турнир. Мы становимся увереннее, когда видим свою игру. Арина, очевидно, отлично играет здесь.

Кроме того, это двухнедельный турнир. Даже если вначале у вас будут трудности, вы не знаете, что произойдёт дальше. В любом случае у вас может возникнуть прекрасное ощущение или наоборот. Думаю, посмотрим», — сказала польская теннисистка на пресс-конференции.

Лучшим достижением Иги Швёнтек на Australian Open является выход в полуфинал (2022).

Материалы по теме
Ига Швёнтек рассказала, в каком финале ТБШ чувствовала наиболее сильное давление
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android