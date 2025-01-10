Ига Швёнтек рассказала о своей форме перед началом Australian Open — 2025

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала об уровне своей подготовленности к Открытому чемпионату Австралии — 2025.

«Думаю, это зависит и от того, как начнётся турнир. Мы становимся увереннее, когда видим свою игру. Арина, очевидно, отлично играет здесь.

Кроме того, это двухнедельный турнир. Даже если вначале у вас будут трудности, вы не знаете, что произойдёт дальше. В любом случае у вас может возникнуть прекрасное ощущение или наоборот. Думаю, посмотрим», — сказала польская теннисистка на пресс-конференции.

Лучшим достижением Иги Швёнтек на Australian Open является выход в полуфинал (2022).