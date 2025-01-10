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Зверев — об AO-2025: все знают, к чему я стремлюсь и какова моя цель — победить

Зверев — об AO-2025: все знают, к чему я стремлюсь и какова моя цель — победить
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев заявил о своей цели победить на Australian Open — 2025.

«Если вы приезжаете на турнир «Большого шлема», будучи вторым номером в рейтинге, вы должны настраиваться на победу в турнире. Все знают, к чему я стремлюсь, каковы моя цель и мои мечты — победить!» — приводит слова Зверева Sky Sport Germany.

В первом круге Открытого чемпионата Австралии — 2025 Зверев сыграет с французским теннисистом Люка Пуем. В 2024 году немец дошёл до полуфинала турнира в Мельбурне, он проиграл россиянину Даниилу Медведеву, хотя вёл 2:0 по сетам.

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