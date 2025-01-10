Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стали известны финалистки турнира WTA-500 в Аделаиде

Стали известны финалистки турнира WTA-500 в Аделаиде
Комментарии

Сегодня, 10 января, в Аделаиде прошли полуфинальные матчи хардового турнира категории WTA-500. Таким образом, определились финалистки соревнований в Австралии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Теннис. Турнир WTA-500 в Аделаиде. 1/2 финала, 10 января:

  • Людмила Самсонова (Россия) — Мэдисон Киз (США) — 7:5, 5:7, 0:3 (отказ Самсоновой).
  • Джессика Пегула (США) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 7:6 (7:4), 6:3.

Турнир WTA-500. Аделаида. Финал:

  • Мэдисон Киз (США) — Джессика Пегула (США).
Аделаида (ж). Финал
11 января 2025, суббота. 08:30 МСК
Джессика Пегула
7
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Не начался
1 2 3
         
         
Мэдисон Киз
20
США
Мэдисон Киз
М. Киз

Турнир в Аделаиде с призовым фондом $ 1 064 510 проходит с 8 по 13 января. Действующей чемпионкой соревнований является латвийская теннисистка Елена Остапенко.

Материалы по теме
Фото
Объекты Российско-китайских молодёжных зимних игр
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android