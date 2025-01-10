Стали известны финалистки турнира WTA-500 в Аделаиде
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Сегодня, 10 января, в Аделаиде прошли полуфинальные матчи хардового турнира категории WTA-500. Таким образом, определились финалистки соревнований в Австралии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Теннис. Турнир WTA-500 в Аделаиде. 1/2 финала, 10 января:
- Людмила Самсонова (Россия) — Мэдисон Киз (США) — 7:5, 5:7, 0:3 (отказ Самсоновой).
- Джессика Пегула (США) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 7:6 (7:4), 6:3.
Турнир WTA-500. Аделаида. Финал:
- Мэдисон Киз (США) — Джессика Пегула (США).
Аделаида (ж). Финал
11 января 2025, суббота. 08:30 МСК
7
Джессика Пегула
Д. Пегула
Не начался
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20
Мэдисон Киз
М. Киз
Турнир в Аделаиде с призовым фондом $ 1 064 510 проходит с 8 по 13 января. Действующей чемпионкой соревнований является латвийская теннисистка Елена Остапенко.
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