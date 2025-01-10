Стали известны финалистки турнира WTA-500 в Аделаиде

Сегодня, 10 января, в Аделаиде прошли полуфинальные матчи хардового турнира категории WTA-500. Таким образом, определились финалистки соревнований в Австралии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Теннис. Турнир WTA-500 в Аделаиде. 1/2 финала, 10 января:

Людмила Самсонова (Россия) — Мэдисон Киз (США) — 7:5, 5:7, 0:3 (отказ Самсоновой).

Джессика Пегула (США) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 7:6 (7:4), 6:3.

Турнир WTA-500. Аделаида. Финал:

Мэдисон Киз (США) — Джессика Пегула (США).

Турнир в Аделаиде с призовым фондом $ 1 064 510 проходит с 8 по 13 января. Действующей чемпионкой соревнований является латвийская теннисистка Елена Остапенко.