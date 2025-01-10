Виландер рассказал, в чём Алькарас может превзойти Федерера в случае победы на AO-2025

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» швед Матс Виландер заявил, что в случае победы Карлоса Алькараса на Australian Open — 2025 испанский теннисист будет самым разносторонним игроком в истории этого вида спорта.

«Если ему удастся выиграть в Австралии, это означает, что он самый разносторонний 21-летний игрок, которого мы когда-либо видели в теннисе. Потому что очень трудно быть в состоянии выиграть все крупные турниры в таком возрасте на траве, грунте, на кортах с твёрдым покрытием, на самых быстрых кортах в мире, в Мельбурне. Так что это просто означало бы, что он один из самых разносторонних игроков. В мае ему исполнится 22 года, и никогда не было игрока, который был бы более разносторонним, чем Карлитос Алькарас. Даже Роджер Федерер не был таким», — приводит слова Виландера Relevo.

Напомним, 21-летний Алькарас — четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», из них два титула он завевал на травяном покрытии Уимблдона, по одному на грунтовом «Ролан Гаррос» и хардовом US Open.