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Корретха: критика Алькараса заставляет меня смеяться

Корретха: критика Алькараса заставляет меня смеяться
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Бывшая вторая ракетка мира, двукратный финалист «Ролан Гаррос» Алекс Корретха высказался о критике четырёхкратного победителя турниров «Большого шлема» Карлоса Алькараса.

«Критика Алькараса заставляет меня не только смеяться, но ещё и плакать. Я считаю, что то, что он делает, впечатляет и что прошлый сезон был для него невероятный. Я ставлю ему 9,95, если не 10 из 10 за сезон. Многие люди, которые пишут комментарии, понятия не имеют, насколько сложно добиться того, чего добиваются игроки.

У Алькараса замечательная карьера, и ему ещё есть куда совершенствоваться, чтобы продолжать расти. На самом деле для меня будет сюрпризом, если Алькарас не выиграет турнир «Большого шлема» в этом году, начиная прямо с Австралии. Если он в хорошей физической форме, то может провести отличный турнир, и почему бы не выиграть его», — приводит слова Корретхи Marca.

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