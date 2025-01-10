Сафина — о Рублёве: либо он показывает всё, либо пакует чемоданы и возвращается в 2026-м

Бывшая первая ракетка мира россиянка Динара Сафина высказалась о перспективах девятой ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва на Australian Open — 2025.

«Рублёву нужно уже в первом круге себе сказать: либо я показываю всё, над чем работаю, либо красиво пакую чемоданы и возвращаюсь в 2026 году», — сказала Сафина в эфире «Больше! Лайв».

В первом круге Открытого чемпионата Австралии — 2025 Андрей Рублёв сыграет с бразильским теннисистом Жоао Фонсекой, который попал в основную сетку турнира через квалификацию. 18-летний бразилец одержал 13 побед подряд, включая титул на молодёжном Итоговом турнире — 2024.