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Наоми Осака — о снятии с Окленда: в своей голове я выиграла этот финал

Наоми Осака — о снятии с Окленда: в своей голове я выиграла этот финал
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Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака высказалась об уровне своей подготовки к Australian Open — 2025. На прошлой неделе она вышла в финал турнира WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия), но была вынуждена сняться после выигранного первого сета из-за травмы живота.

«МРТ показал не лучшие результаты, но всё неплохо. Я настроена довольно оптимистично по поводу первого круга, я точно сыграю в своем матче. Я уже два дня хорошо тренируюсь, так что, похоже, все идёт хорошо».

В Окленде выступила довольно хорошо. Я знаю, что проиграла, спорно проиграла в финале, в своей голове я его выиграла. Я рада быть здесь с Патриком (Муратоглу), потому что технически мы ещё не проиграли ни одного матча», — приводит слова Осаки Reuters.

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