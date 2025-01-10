Наоми Осака — о снятии с Окленда: в своей голове я выиграла этот финал

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака высказалась об уровне своей подготовки к Australian Open — 2025. На прошлой неделе она вышла в финал турнира WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия), но была вынуждена сняться после выигранного первого сета из-за травмы живота.

«МРТ показал не лучшие результаты, но всё неплохо. Я настроена довольно оптимистично по поводу первого круга, я точно сыграю в своем матче. Я уже два дня хорошо тренируюсь, так что, похоже, все идёт хорошо».

В Окленде выступила довольно хорошо. Я знаю, что проиграла, спорно проиграла в финале, в своей голове я его выиграла. Я рада быть здесь с Патриком (Муратоглу), потому что технически мы ещё не проиграли ни одного матча», — приводит слова Осаки Reuters.