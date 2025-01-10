Виландер объяснил, почему Алькарасу лучше пока не выигрывать титул на Australian Open

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» швед Матс Виландер заявил, что испанскому теннисисту Карлосу Алькарасу пока нежелательно собрать карьерный «Шлем».

«Я думаю, будет лучше, если он этого пока не сделает. Мы считаем само собой разумеющимся, что он должен быть таким же, как Федерер, Надаль и Джокович. Он должен думать, что каждый матч и каждое очко важны. Но да, очень, очень, очень трудно испытывать это чувство. И если у вас после титулов на всех турнирах «Большого шлема» всё ещё есть причины сохранять мотивацию, это хорошо. Моя причина двигаться дальше заключалась в том, что я никогда не выигрывал Уимблдон, поэтому мне нужно было продолжать и продолжать.

Даже когда я плохо играл, то думал: кто знает, может быть, однажды смогу выиграть Уимблдон. Поэтому я думаю, что для него было бы здорово не выиграть Открытый чемпионат Австралии, потому что это даст ему очевидную причину продолжать тренироваться, хотеть продолжать побеждать. Если он выиграет, есть вероятность, что произойдёт то, что случалось со многими игроками, которые внезапно говорили: ну, я справился, я выиграл все четыре турнира «Большого шлема». Что теперь осталось? Я не говорю, что с ним будет также, но такая вероятность есть», — приводит слова Виландера Relevo.

Напомним, 21-летний Алькарас — четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», из них два титула он завевал на травяном покрытии Уимблдона, по одному на грунтовом «Ролан Гаррос» и хардовом US Open.