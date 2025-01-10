Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Себастьян Корда обыграл Кецмановича и вышел в финал турнира в Аделаиде

Себастьян Корда обыграл Кецмановича и вышел в финал турнира в Аделаиде
Комментарии

22-я ракетка мира американский теннисист Себастьян Корда вышел в финал на турнире категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия). В полуфинале он обыграл представителя Сербии Миомира Кецмановича (55-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 7:6 (7:4).

Аделаида (м). 1/2 финала
10 января 2025, пятница. 14:30 МСК
Миомир Кецманович
55
Сербия
Миомир Кецманович
М. Кецманович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 4
6 		7 7
         
Себастьян Корда
22
США
Себастьян Корда
С. Корда

Матч продолжался 1 час 20 минут. За это время Корда выполнил 13 подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт. На счету Кецмановича два эйса, две двойные ошибки, он не заработал ни одного брейк-пойнта.

В финале турнира в Аделаиде Себастьян Корда сыграет с канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом. В 1/2 финала он обыграл американца Томми Пола.

Календарь турнира в Аделаиде
Сетка турнира в Аделаиде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android