Себастьян Корда обыграл Кецмановича и вышел в финал турнира в Аделаиде

22-я ракетка мира американский теннисист Себастьян Корда вышел в финал на турнире категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия). В полуфинале он обыграл представителя Сербии Миомира Кецмановича (55-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 7:6 (7:4).

Матч продолжался 1 час 20 минут. За это время Корда выполнил 13 подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт. На счету Кецмановича два эйса, две двойные ошибки, он не заработал ни одного брейк-пойнта.

В финале турнира в Аделаиде Себастьян Корда сыграет с канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом. В 1/2 финала он обыграл американца Томми Пола.