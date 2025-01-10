Себастьян Корда обыграл Кецмановича и вышел в финал турнира в Аделаиде
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22-я ракетка мира американский теннисист Себастьян Корда вышел в финал на турнире категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия). В полуфинале он обыграл представителя Сербии Миомира Кецмановича (55-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 7:6 (7:4).
Аделаида (м). 1/2 финала
10 января 2025, пятница. 14:30 МСК
55
Миомир Кецманович
М. Кецманович
Окончен
0 : 2
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22
Себастьян Корда
С. Корда
Матч продолжался 1 час 20 минут. За это время Корда выполнил 13 подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт. На счету Кецмановича два эйса, две двойные ошибки, он не заработал ни одного брейк-пойнта.
В финале турнира в Аделаиде Себастьян Корда сыграет с канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом. В 1/2 финала он обыграл американца Томми Пола.
Комментарии
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