«Больше напряжения». Янник Синнер — о своём соперничестве с Карлосом Алькарасом

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» итальянский теннисист Янник Синнер высказался об уникальности своего соперничества с четырёхкратным победителем мэйджоров испанцем Карлосом Алькарасом.

«Да, здесь больше напряжения. На нас смотрят больше глаз, потому что этот матч хотят увидеть много людей. Сначала надо дойти до этой стадии, на которой можно сыграть против Карлоса, что уже непросто. Когда это происходит, чувство — я думаю, он тоже чувствует то же самое — ощущения немного другие. Мы часто играем матчи очень высокого качества. Когда два теннисиста играют друг с другом, показывая свой лучший теннис, качество матча обычно очень высокое», — сказал Синнер на пресс-конференции перед стартом Australian Open — 2025.