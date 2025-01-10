Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Радукану отказалась использовать антисептик на AO-2025 из-за страха случайного допинга

Радукану отказалась использовать антисептик на AO-2025 из-за страха случайного допинга
Комментарии

Чемпионка US Open — 2021 60-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану отказалась использовать антисептик на Australian Open — 2025 из-за страха нарушить антидопинговые правила. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, Радукану покусали муравьи, из-за чего у неё опухли руки и лодыжка. Спортсменка не захотела пользоваться антисептическими средствами, чтобы исключить риск случайного заражения каким-либо запрещённым веществом и возможность сдать положительный допинг-тест.

В первом круге Открытого чемпионата Австралии — 2025 Эмма Радукану сыграет с российской теннисисткой Екатериной Александровой.

Материалы по теме
Сафина — о Рублёве: либо он показывает всё, либо пакует чемоданы и возвращается в 2026-м
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android