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Матс Виландер сравнил стиль игры Карлоса Алькараса со знаменитой музыкальной группой

Матс Виландер сравнил стиль игры Карлоса Алькараса со знаменитой музыкальной группой
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Семикратный победитель турниров «Большого шлема» швед Матс Виландер рассказал, на какую музыкальную группу похож стиль игры испанского теннисиста Карлоса Алькараса.

«Я думаю, это Queen. Потому что это опера, это рок-н-ролл… Есть сочетание вещей, когда вы слушаете Queen, это как вау! Как ты можешь быть так хорош в этом? Как Фредди Меркьюри может так петь? А в теннисе для меня это Карлос. Не то чтобы Карлос играет как-то не так как все. Просто он делает это классно в неожиданные моменты. Потому что Роджер Федерер мог делать всё то, что может и Карлитос. Но с Федерером всё было более предсказуемо. С Карлитосом в важнейший момент игры вы понятия не имеете, что он собирается делать. Он может сделать что угодно. И я уверен, что некоторые из его решений будут не лучшими. Но именно поэтому это так захватывающе. Потому что он непредсказуем. Он гений», — приводит слова Виландера Relevo.

Напомним, 21-летний Алькарас — четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», из них два титула он завевал на травяном покрытии Уимблдона, по одному на грунтовом «Ролан Гаррос» и хардовом US Open.

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