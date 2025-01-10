Матс Виландер сравнил стиль игры Карлоса Алькараса со знаменитой музыкальной группой

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» швед Матс Виландер рассказал, на какую музыкальную группу похож стиль игры испанского теннисиста Карлоса Алькараса.

«Я думаю, это Queen. Потому что это опера, это рок-н-ролл… Есть сочетание вещей, когда вы слушаете Queen, это как вау! Как ты можешь быть так хорош в этом? Как Фредди Меркьюри может так петь? А в теннисе для меня это Карлос. Не то чтобы Карлос играет как-то не так как все. Просто он делает это классно в неожиданные моменты. Потому что Роджер Федерер мог делать всё то, что может и Карлитос. Но с Федерером всё было более предсказуемо. С Карлитосом в важнейший момент игры вы понятия не имеете, что он собирается делать. Он может сделать что угодно. И я уверен, что некоторые из его решений будут не лучшими. Но именно поэтому это так захватывающе. Потому что он непредсказуем. Он гений», — приводит слова Виландера Relevo.

Напомним, 21-летний Алькарас — четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», из них два титула он завевал на травяном покрытии Уимблдона, по одному на грунтовом «Ролан Гаррос» и хардовом US Open.