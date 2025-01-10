Янник Синнер ответил на вопрос про слушание допинг-дела в Спортивном арбитражном суде

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер признался, что не знает, когда пройдёт слушание по его допинг-делу в Спортивном арбитражном суде (CAS).

— У вас есть ясность относительно того, когда состоится слушание в CAS? Насколько эта ожидаемая дата повлияла на ваше настроение или уровень стресса?

— Я знаю ровно столько же, сколько и вы. Сейчас мы находимся на этапе, когда мы не знаем очень многого. Конечно, я думаю об этом. Я бы соврал, если бы сказал, что забыл. Нет, это не так. Но что есть, то есть, — сказал Синнер на пресс-конференции перед стартом Australian Open — 2025.

Напомним, в марте 2024 года Синнер дважды сдал положительный тест на допинг. Международное агентство по честности в теннисе (ITIA) признало его невиновным, однако Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) подало апелляцию, где потребовало дисквалифицировать спортсмена сроком от одного до двух лет.