Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер ответил на вопрос про слушание допинг-дела в Спортивном арбитражном суде

Янник Синнер ответил на вопрос про слушание допинг-дела в Спортивном арбитражном суде
Аудио-версия:
Комментарии

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер признался, что не знает, когда пройдёт слушание по его допинг-делу в Спортивном арбитражном суде (CAS).

— У вас есть ясность относительно того, когда состоится слушание в CAS? Насколько эта ожидаемая дата повлияла на ваше настроение или уровень стресса?
— Я знаю ровно столько же, сколько и вы. Сейчас мы находимся на этапе, когда мы не знаем очень многого. Конечно, я думаю об этом. Я бы соврал, если бы сказал, что забыл. Нет, это не так. Но что есть, то есть, — сказал Синнер на пресс-конференции перед стартом Australian Open — 2025.

Напомним, в марте 2024 года Синнер дважды сдал положительный тест на допинг. Международное агентство по честности в теннисе (ITIA) признало его невиновным, однако Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) подало апелляцию, где потребовало дисквалифицировать спортсмена сроком от одного до двух лет.

Материалы по теме
Янник Синнер ответил, стал ли более аккуратным после положительных допинг-тестов
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android