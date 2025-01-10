Янник Синнер рассказал, какие изменения внёс в игру в межсезонье

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, над чем работал в период межсезонья.

«В каждом ударе немного маленькие изменения. Небольшие детали, которые в определённый момент могут иметь значение. Конечно, ещё пытался немного разнообразить игру, выходить вперёд к сетке. Над этим мы работали в межсезонье. Техника выполнения подачи немного другая.

Даже если со стороны вы не увидите этих изменений, игроки это понимают. Я думаю, что теннис — это многогранная игра. Также очень важна физическая подготовка, психологическая. Мы внесли некоторые изменения, посмотрим, как это сработает», — сказал Синнер на пресс-конференции перед стартом Australian Open — 2025.