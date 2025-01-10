Матс Виландер рассказал, что Карлос Алькарас принёс с собой в теннис

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» швед Матс Виландер высказался об улыбчивости испанского теннисиста Карлоса Алькараса.

«Для меня удар слева и удар справа, да, важны. Но самое важное, что Карлос привнёс в нашу игру, — это то, чего никто другой никогда не делал, а именно улыбку. Если улыбка присутствует у него на лице, значит, мы увидим лучшего Карлитоса Алькараса. Когда он играет в теннис, у всех на лицах появляется улыбка. И именно поэтому он так невероятно хорош для нашего вида спорта. И я надеюсь, что давление на него не сотрёт улыбку с его лица», — приводит слова Виландера Relevo.

Напомним, 21-летний Алькарас — четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», из них два титула он завевал на травяном покрытии Уимблдона, по одному на грунтовом «Ролан Гаррос» и хардовом US Open.