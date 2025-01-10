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Стали известны финалисты турнира ATP-250 в Аделаиде

Стали известны финалисты турнира ATP-250 в Аделаиде
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Сегодня, 10 января, в Аделаиде прошли полуфинальные матчи хардового турнира категории ATP-250. Таким образом, определились финалисты соревнований в Австралии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Теннис. Турнир ATP-250 в Аделаиде. 1/2 финала, 10 января:

  • Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Томми Пол (США) — 7:6 (7:3), 3:6, 6:4.
  • Себастьян Корда (США) — Миомир Кецманович (Сербия) — 6:3, 7:6 (7:4).

Финал:

Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Себастьян Корда (США).

Турнир в Аделаиде с призовым фондом $ 766 290 проходит с 6 по 11 января. Действующим чемпионом соревнований является чешский теннисист Иржи Легечка.

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