Кузнецова поделилась ожиданиями от матча Рублёва с Фонсекой в первом круге АО-2025

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Светлана Кузнецова поделилась ожиданиями от встречи девятой ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва с бразильцем Жоао Фонсекой в первом круге Australian Open — 2025.

«Андрею Рублёву в первом круге попался 18-летний победитель турнира Next Gen Жоао Фонсека. Полагаю, скучно не будет», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

18-летний Фонсека стал первым с 2006 года тинейджером из стран Южной Америки, которому удалось пройти квалификацию на турнире «Большого шлема». Также напомним, что бразильский теннисист стал победителем молодёжного Итогового турнира — 2024, который проходил с 18 по 22 декабря 2024 года в Джидде (Саудовская Аравия).