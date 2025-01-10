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Кузнецова поделилась ожиданиями от матча Рублёва с Фонсекой в первом круге АО-2025

Кузнецова поделилась ожиданиями от матча Рублёва с Фонсекой в первом круге АО-2025
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Светлана Кузнецова поделилась ожиданиями от встречи девятой ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва с бразильцем Жоао Фонсекой в первом круге Australian Open — 2025.

Australian Open (м). 1-й круг
13 января 2025, понедельник. 03:00 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
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Жоао Фонсека
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека

«Андрею Рублёву в первом круге попался 18-летний победитель турнира Next Gen Жоао Фонсека. Полагаю, скучно не будет», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

18-летний Фонсека стал первым с 2006 года тинейджером из стран Южной Америки, которому удалось пройти квалификацию на турнире «Большого шлема». Также напомним, что бразильский теннисист стал победителем молодёжного Итогового турнира — 2024, который проходил с 18 по 22 декабря 2024 года в Джидде (Саудовская Аравия).

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