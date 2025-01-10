«Личная месть из-за Калинской». Вертхайм — о нападках Кирьоса в сторону Синнера

Американский журналист Джон Вертхайм предположил, что финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос резко высказывается о допинг-скандале Янника Синнера из-за отношений итальянца с Анной Калинской. Россиянка — бывшая девушка Кирьоса.

«Кирьос не разбирался в фактах по делу Синнера. Он выкладывает лишь подколы и эмодзи. Это наводит на мысль о недобросовестности его действий. Не думайте о том, что он великий герой, который, наконец, скажет правду о том, насколько коррумпирован спорт. Это просто личная месть. Здесь замешана одна теннисистка. Кирьос даже не разобрался в допинговых протоколах и контексте. Из этого я делаю вывод, что это всего лишь месть игроку, который встречается с его бывшей девушкой, и ничего больше», — приводит слова Вертхайма Sportskeeda.

Напомним, Янник Синнер и Анна Калинская подтвердили свои отношения в мае 2024 года. На финале Открытого чемпионата США — 2024 Калинская поддерживала Синнера с трибун. Калинская и Кирьос встречались в 2019-2020 годах.