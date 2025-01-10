Фото: Даниил Медведев на обложке Esquire Australia

Чемпион US Open — 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев появился на обложке издания Esquire Australia.

Фото: Esquire Australia

В 2024 году Даниилу Медведеву не удалось выиграть ни одного турнира на уровне ATP-тура. Его лучшим результатом на турнирах «Большого шлема» был выход в финал Australian Open, где он уступил итальянцу Яннику Синнеру. Прошедший сезон россиянин завершил на пятом месте в мировом рейтинге. Новый сезон Медведев начнёт с Открытого чемпионата Австралии — 2025.

Australian Open — 2025 в мужском одиночном разряде пройдёт с 12 по 26 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер.