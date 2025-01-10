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Апелляция ВАДА по делу Синнера будет рассмотрена в апреле в закрытом режиме

Апелляция ВАДА по делу Синнера будет рассмотрена в апреле в закрытом режиме
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Слушания по апелляции Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) касаемо возможной дисквалификации итальянского теннисиста Янника Синнера пройдут 16 и 17 апреля в штаб-квартире CAS в Лозанне в закрытом режиме. Об этом сообщает пресс-служба Спортивного арбитражного суда (CAS).

Напомним, в марте 2024 года Синнер дважды сдал положительный тест на допинг. Международное агентство по честности в теннисе (ITIA) признало его невиновным, однако Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) подало апелляцию, где потребовало дисквалифицировать спортсмена сроком от одного до двух лет.

Новый сезон Синнер начнёт с Открытого чемпионата Австралии — 2025. Он является действующим чемпионом турнира.

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