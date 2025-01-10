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Циньвэнь — Джоковичу: только ты повсюду носишь золотую медаль Олимпиады

Циньвэнь — Джоковичу: только ты повсюду носишь золотую медаль Олимпиады
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Олимпийская чемпионка, пятая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь забавно побеседовала с экс первой ракеткой мира Новаком Джоковичем во время выставочного матча Australian Open — 2025.

Циньвэнь: Какая крутая сумка.

Джокович: Нравится? Где твоя золотая медаль?

Циньвэнь: В этот раз я не взяла с собой золотую медаль.

Джокович: Не взяла?

Циньвэнь: Только ты повсюду носишь её (смеются).

В 2024 году Циньвэнь и Джокович выиграли золото Олимпийских игр в Париже (Франция) в одиночном разряде.

В первом круге Australian Open — 2025 Чжэн Циньвэнь сыграет с представительницей Румынии Анкой-Алексией Тодони. Соперником Джоковича стал Нишеш Басаваредди из США.

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