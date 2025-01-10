Андрей Кузнецов объявил о завершении сотрудничества с Романом Сафиуллиным

Известный российский теннисист Андрей Кузнецов объявил о прекращении сотрудничества с 62-й ракеткой мира Романом Сафиуллиным.

«Мы два года отработали, 2023-й и 2024-й. До конца года доработали, вот в конце года разошлись. Он сейчас с другим тренером – я пока без работы, отдыхаю», — приводит слова Кузнецова BB Tennis.

Победитель юниорского Уимблдона-2009 Кузнецов тренировал Сафиуллина с 2023 года. Роман начнёт сезон с Открытого чемпионата Австралии — 2025. Турнир в мужском одиночном разряде пройдёт с 12 по 26 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер.