«Как дома». Бултер рассказала, что в этом году чувствует больше поддержки от австралийцев

23-я ракетка мира британская теннисистка Кэти Бултер рассказала, как чувствует себя в Австралии, откуда родом её жених восьмая ракетка мира Алекс де Минор.

«Мне кажется, что уже почувствовала, как меня здесь любят. Даже больше, чем в прошлом году. Мне очень комфортно, как дома. Обычно я из тех людей, которые не любят ходить в новые места. Здесь же с первых слов почувствовала себя очень комфортно, и всё благодаря тому, как ко мне относятся.

Просто обожаю культуру. Мне очень нравится приезжать сюда каждый год. Очевидно, что рядом с таким трудолюбивым человеком, как Алекс. Он любит свою страну, живёт и умирает под своим номером в Кубке Дэвиса. Думаю, это определённо передалось и мне», — приводит слова Бултер Daily Mail.

Напомним, Кэти Бултер и Алекс де Минор объявили о своей помолвке в конце декабря. Оба теннисиста выступят на Australian Open. В первом круге Бултер встретится с Ребеккой Марино из Канады. Де Минор сыграет с Ботиком ван де Зандсхулпом из Нидерландов.