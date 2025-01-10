Роддик предсказал Рублёву вылет в первом круге АО-2024, Медведеву — в четвертьфинале

Чемпион US Open — 2003, экс первая ракетка мира американец Энди Роддик спрогнозировал исход мужского одиночного турнира Australian Open — 2025. По мнению Роддика, чемпионом Открытого чемпионата Австралии — 2025 станет итальянский теннисист Янник Синнер.

Роддик считает, что россиянин Андрей Рублёв вылетит в первом круге турнира, уступив 18-летнему бразильцу Жоао Фонсеке. Также бывшая первая ракетка мира предположил, что Даниил Медведев доберётся до четвертьфинала Australian Open — 2025, где проиграет американцу Тейлору Фрицу.

Фото: served with andy roddick

Фото: served with andy roddick

Australian Open — 2025 в мужском одиночном разряде пройдёт с 12 по 26 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер.