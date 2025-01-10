Стали известны пол и имя второго ребёнка Даниила Медведева

У чемпиона US Open — 2021 российского теннисиста Даниила Медведева родилась вторая дочь. Девочку назвали Викторией. Публикацию в социальных сетях выложила жена теннисиста Дарья, а имя ребёнка раскрыла чемпионка «Ролан Гаррос» — 2004 бывшая вторая ракетка мира Анастасия Мыскина.

Фото: страница дарьи медведевой в социальных сетях

«Girls power. 06.01.2025», — подписала публикацию супруга Медведева (в переводе на русский «женская сила». — Прим. — «Чемпионата»).

Впервые Медведев и его жена Дарья стали родителями в октябре 2022 года. Вторую беременность, как и первую, пара скрывала.

Новый сезон Медведев начнёт с Открытого чемпионата Австралии — 2025. Турнир в мужском одиночном разряде пройдёт с 12 по 26 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер.