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Стали известны пол и имя второго ребёнка Даниила Медведева

Стали известны пол и имя второго ребёнка Даниила Медведева
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У чемпиона US Open — 2021 российского теннисиста Даниила Медведева родилась вторая дочь. Девочку назвали Викторией. Публикацию в социальных сетях выложила жена теннисиста Дарья, а имя ребёнка раскрыла чемпионка «Ролан Гаррос» — 2004 бывшая вторая ракетка мира Анастасия Мыскина.

Фото: страница дарьи медведевой в социальных сетях

«Girls power. 06.01.2025», — подписала публикацию супруга Медведева (в переводе на русский «женская сила». — Прим. — «Чемпионата»).

Впервые Медведев и его жена Дарья стали родителями в октябре 2022 года. Вторую беременность, как и первую, пара скрывала.

Новый сезон Медведев начнёт с Открытого чемпионата Австралии — 2025. Турнир в мужском одиночном разряде пройдёт с 12 по 26 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер.

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