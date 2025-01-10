Кирьос — о возвращении: много хороших игроков, но не так много контрастных личностей

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о возвращении в спорт в преддверии Australian Open — 2025.

«Приятно вернуться. Мне кажется, всё стало немного обыденным. Для меня возвращение добавляет немного сомнений в том, что произойдёт. Мне это нравится. Каждый раз, когда выхожу на корт, не знаю, буду ли вызывать споры в хорошем или плохом смысле. На протяжении всей моей карьеры это не всегда было хорошо, но добавляло игре азарта. Это важно. Сейчас в туре много хороших игроков. Не думаю, что есть столько контрастных личностей. Это здорово, что вернулся и играю. Хотя это не сильно давит на меня. Всегда был тем, кто играл в свой теннис, и, полагаю, моя личность не менялась с 10 лет. Любой, кто меня знает, что я был таким, какой есть сейчас», — сказал Кирьос на пресс-конференции.

В первом круге Australian Open — 2025 Ник Кирьос сыграет с британским теннисистом Джейкобом Фирнли.