Зверев иронично ответил Джоковичу на вопрос, как выиграть турнир «Большого шлема»

Двукратный финалист турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев иронично ответил экс первой ракетке мира Новаку Джоковичу на вопрос об отсутствии титулов мэйджоров.

«Как ты думаешь, ответ на вопрос, как выиграть турнир „Большого шлема“, кроется в космосе?» — спросил Джокович.

«Ответ на вопрос, как выиграть турнир „Большого шлема“, заключается в том, что ты позволишь мне его выиграть», — заявил Зверев.

Напомним, Зверев дважды оставался в шаге от победы на турнирах «Большого шлема». Australian Open — 2025 в мужском одиночном разряде пройдёт с 12 по 26 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер.