«Сильно улучшился в некоторых аспектах». Фриц — о своих возможностях на AO-2025

Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц в преддверии Открытого чемпионата Австралии рассказал, что за последние месяцы он значительно улучшил свою игру и знает, что ему нужно сделать, чтобы обыграть Новака Джоковича, Янника Синнера и Карлоса Алькараса.

«После того как сыграл последний отрезок прошлого года: финал US Open против Синнера, решающий матч Кубка Лэйвера против Карлоса и матч в Шанхае против Новака, почувствовал, что у меня есть неплохое представление о том, над чем нужно работать. Думаю, после Шанхая значительно улучшился. Проиграл два матча против Янника на Итоговом чемпионате, но в этих матчах чувствовал себя гораздо комфортнее, чем в финале US Open. Очень сильно улучшился в некоторых аспектах, которые необходимы для того, чтобы обыграть этих парней», — сказал Фриц на пресс-конференции.

В первом круге Australian Open — 2025 Тейлор Фриц встретится со своим соотечественником Дженсоном Бруксби.