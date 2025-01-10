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Виктория Азаренко поделилась совместным снимком с Алексом де Минором

Виктория Азаренко поделилась совместным снимком с Алексом де Минором
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема» белорусская теннисистка Виктория Азаренко встретилась с восьмой ракеткой мира австралийцем Алексом де Минором. Спортсменка опубликовала совместное фото на своей странице в социальных сетях.

Фото: страница азаренко в социальных сетях

Азаренко завершила сезон-2024 досрочно, в сентябре. Титулованная белорусская теннисистка получила повреждение на турнире категории WTA-500 в мексиканской Гвадалахаре. Новый сезон Азаренко начнёт с Открытого чемпионата Австралии — 2025.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 пройдёт с 12 по 26 января. Действующими чемпионами являются первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и представительница Беларуси лидер рейтинга WTA Арина Соболенко.

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