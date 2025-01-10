«Не хочу иметь слишком много ожиданий». Паолини — о настрое перед Australian Open — 2025

Четвёртая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини поделилась настроем перед стартом Открытого чемпионата Австралии — 2025.

«Стараюсь держать свои ожидания на низком уровне, потому что считаю, что для меня вредно оказывать на себя слишком большое давление. Одна из моих главных целей — всегда получать удовольствие от игры на корте, от матчей. Часто говорю об этом со своим тренером. Когда выхожу на корт, то получаю удовольствие от игры. Более сконцентрирована и спокойна, думаю, что могу играть лучше. На самом деле, я и чувствую себя лучше, поэтому могу выступать лучше. Не хочу иметь слишком много ожиданий и сравнивать этот год с прошлым, потому что для меня это не имеет смысла», — сказала Паолини на пресс-конференции.

В первом круге Australian Open — 2025 Паолини встретится с китайской теннисисткой Сыцзя Вэй. В прошлом году Жасмин в четвёртом круге уступила россиянке Анне Калинской со счётом 4:6, 2:6.