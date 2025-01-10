«В прошлом году не думала, что являюсь чемпионкой». Соболенко — о защите титула на AO

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, может ли победа на Australian Open в прошлом году помочь ей в борьбе за титул в этом году.

«Не знаю, но мне кажется, что каждый год — это новый опыт. В прошлом году не думала о том, что являюсь действующей чемпионкой, скорее концентрировалась на матче за матчем, и всё прошло хорошо. Так будет и сейчас», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Напомним, Арина Соболенко является действующей чемпионкой турнира. В этом году в первом круге спортсменка встретится с американкой Слоан Стивенс. Основной турнир женской части Australian Open пройдёт с 12 по 26 января.