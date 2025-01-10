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Карен Хачанов провёл тренировку с трёхкратным победителем ТБШ

Карен Хачанов провёл тренировку с трёхкратным победителем ТБШ
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Серебряный призёр Олимпиады-2020, 19-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов провёл совместную тренировку с трёхкратным победителем турниров «Большого шлема» швейцарским теннисистом Стэном Вавринкой. Фото с корта в Мельбурне россиянин опубликовал на своей странице в социальных сетях.

Фото: страница хачанова в социальных сетях

«Ещё один день, ещё одна тренировка», — подписал фото Хачанов.

Хачанов выступит на Открытом чемпионате Австралии — 2025. Australian Open — 2025 в мужском одиночном разряде пройдёт с 12 по 26 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер. Соперником Хачанова в первом круге стал француз Адриан Маннарино.

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