Арина Соболенко назвала аспект своей игры, который больше всего пугает соперниц

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила, что для соперниц является самым пугающим в её игре.

«Моё главное оружие? Не знаю. Наверное, моя сила. Сила и то, как я борюсь, наверное, то, что никогда не сдаюсь. Всегда нужно доводить матч до конца. Но главное, наверное, сила и боевой дух. Оставлю так», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Арина Соболенко выступит на Australian Open — 2025. В первом круге она встретится с американкой Слоан Стивенс. Соболенко является действующей чемпионкой турнира. В прошлогоднем финале она обыграла китайскую теннисистку Чжэн Циньвэнь со счётом 6:3, 6:2.