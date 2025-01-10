«Приоритеты другие». Соболенко рассказала, что в ней изменилось после первого титула на AO

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, как она изменилась после того, как выиграла свой первый титул «Большого шлема».

«Думаю, что настрой сильно изменился. Подход к турнирам „Большого шлема“ другой. Приоритеты другие. Сказала бы, что ментально сильно изменилась. Теперь я знаю, как это надо делать. Знаю, как разделить жизнь на корте и за его пределами. Раньше дополнительный выходной был бы для меня слишком большим, потому что слишком много думала о предстоящем матче. Сейчас играю матч и сразу после него беру паузу, чтобы на следующий день снова быть на высоте», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Напомним, Арина Соболенко дважды становилась чемпионкой Australian Open (2023, 2024), а также дважды выигрывала US Open (2023, 2024).