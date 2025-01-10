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«Приоритеты другие». Соболенко рассказала, что в ней изменилось после первого титула на AO

«Приоритеты другие». Соболенко рассказала, что в ней изменилось после первого титула на AO
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, как она изменилась после того, как выиграла свой первый титул «Большого шлема».

«Думаю, что настрой сильно изменился. Подход к турнирам „Большого шлема“ другой. Приоритеты другие. Сказала бы, что ментально сильно изменилась. Теперь я знаю, как это надо делать. Знаю, как разделить жизнь на корте и за его пределами. Раньше дополнительный выходной был бы для меня слишком большим, потому что слишком много думала о предстоящем матче. Сейчас играю матч и сразу после него беру паузу, чтобы на следующий день снова быть на высоте», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Напомним, Арина Соболенко дважды становилась чемпионкой Australian Open (2023, 2024), а также дважды выигрывала US Open (2023, 2024).

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