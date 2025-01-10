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«Оставаться в моменте». Кори Гауфф — о настрое на Australian Open — 2025

«Оставаться в моменте». Кори Гауфф — о настрое на Australian Open — 2025
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Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, с каким настроем подходит к Australian Open — 2025.

«Думаю, просто расслабиться и успокоиться. Для меня это как знать, что играю хорошо, но нельзя играть хорошо всё время. Знаю, что на этом турнире будет несколько сложных моментов. Надеюсь, справлюсь с ними. Но нужно просто войти в игру, не испытывая никакого давления, просто стараться оставаться в моменте и наслаждаться им как можно больше. Именно так я и поступала последние несколько турниров. Результаты, очевидно, были хорошими благодаря этому. Просто пытаюсь научиться делать это даже тогда, когда результаты не так хороши», — сказала Гауфф на пресс-конференции.

В первом круге Australian Open Кори Гауфф встретится со своей соотечественницей Софьей Кенин.

Календарь Australian Open - 2025
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