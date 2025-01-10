Серебряный призёр Олимпиады-2020, 19-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал, где бы хотел жить после окончания карьеры.

«Я не раз говорил, что люблю Москву и скучаю по ней. Я родился и вырос там. В течение игрового года удаётся не так часто заезжать. Не знаю, как будет дальше складываться жизнь. Загадывать рано, но какую‑то часть времени я бы точно хотел проводить в Москве», — приводит слова Хачанова «Матч ТВ».

Хачанов выступит на Открытом чемпионате Австралии — 2025. Australian Open — 2025 в мужском одиночном разряде пройдёт с 12 по 26 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер. Соперником Хачанова в первом круге стал француз Адриан Маннарино.