Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карен Хачанов рассказал, где бы хотел жить после окончания карьеры

Карен Хачанов рассказал, где бы хотел жить после окончания карьеры
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2020, 19-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал, где бы хотел жить после окончания карьеры.

«Я не раз говорил, что люблю Москву и скучаю по ней. Я родился и вырос там. В течение игрового года удаётся не так часто заезжать. Не знаю, как будет дальше складываться жизнь. Загадывать рано, но какую‑то часть времени я бы точно хотел проводить в Москве», — приводит слова Хачанова «Матч ТВ».

Хачанов выступит на Открытом чемпионате Австралии — 2025. Australian Open — 2025 в мужском одиночном разряде пройдёт с 12 по 26 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер. Соперником Хачанова в первом круге стал француз Адриан Маннарино.

Материалы по теме
Фото
Карен Хачанов провёл тренировку с трёхкратным победителем ТБШ
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android