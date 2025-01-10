«Мы бы так не поступили». Кирьос — о заявлении Джоковича об отравлении на AO-2022

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос отреагировал на заявления 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича, который рассказал, что отравился едой, которой его кормили во время задержания на Australian Open — 2022.

— Вы очень хорошо относитесь к Джоковичу. Он выступил с заявлением, что его якобы отравили здесь три года назад во время карантина в отеле. Как вы на это отреагировали? Вы слышали об этом? Говорили ли вы с ним об этом?

— Нет, я с ним не разговаривал. Даже не знал об этом. Буду стоять на своём… Мы обращались с ним как с дерьмом, это точно. Мы бы так не поступили, — сказал Кирьос на пресс-конференции.

Напомним, Новак Джокович заявил, что три года назад в Австралии его отравили перед скандальной депортацией из страны.