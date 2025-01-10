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«Проиграла ей на Уимблдоне, она великий игрок». Гауфф — о сопернице в первом круге AO-2025

«Проиграла ей на Уимблдоне, она великий игрок». Гауфф — о сопернице в первом круге AO-2025
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Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о предстоящем матче первого круга на Australian Open, где она встретится со своей соотечественницей Софьей Кенин.

«Проиграла ей на Уимблдоне, она великий игрок, в своё время она выиграла этот турнир. У неё отличные удары на грунте, она очень стабильна и может играть агрессивно. Это будет сложный матч, я это точно знаю. Узнала о жеребьёвке, когда вчера вечером играла в смешанном парном разряде, так что сейчас над этим не задумываюсь. Честно говоря, думаю, что это хорошо для меня, чувствую, что все матчи в этом году были против сложных соперниц, так что благодарю United Cup и Итоговый чемпионат WTA за то, что мне пришлось играть с отличными игроками на ранних стадиях», — сказала Гауфф на пресс-конференции.

Australian Open (ж). 1-й круг
13 января 2025, понедельник. 03:00 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Не начался
1 2 3
         
         
Софья Кенин
США
Софья Кенин
С. Кенин

Основной турнир женской части Australian Open пройдёт с 12 по 26 января. Действующей чемпионкой соревнований является белоруска Арина Соболенко.

Календарь Australian Open - 2025
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