Кори Гауфф — о карьере: чувствую себя лучше, чем после победы на US Open

Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, что в игре чувствует себя комфортнее сейчас, чем после победы на US Open.

«Чувствую себя намного лучше, чем после победы на US Open. Мне кажется, что на том турнире играла не в свой лучший теннис, сказала бы, что лучшим турниром для меня был Цинциннати. Сейчас чувствую себя лучше, чем когда-либо, наконец-то осознала важность победы или поражения в матче. Как спортсмены мы зацикливаемся, когда проигрываем, нам кажется, что это конец света, поэтому мы всегда должны быть благодарны за победу. Никто не заставляет нас чувствовать себя так, кроме нас самих. Поняла, что это не так уж и важно: если могу уйти с корта, сказав, что сделала всё, что могла, — значит, так оно и есть», — сказала Гауфф на пресс-конференции.

Кори Гауфф выступит на Открытом чемпионате Австралии. В первом круге она сыграет со своей соотечественницей Софьей Кенин.