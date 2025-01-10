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Алекс де Минор оценил свои шансы на титул Australian Open — 2025

Алекс де Минор оценил свои шансы на титул Australian Open — 2025
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Восьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор оценил свои шансы на титул Australian Open — 2025.

«За последние два года я стал лучшей версией себя. Каждый раз, приезжая на Открытый чемпионат Австралии, чувствую, что я лучше, чем в прошлом году. Я многому научился, играю очень уверенно, принимаю правильные решения. Произойти может всё что угодно, в конце концов, это теннис. Если бы он основывался исключительно на рейтингах, это был бы очень скучный вид спорта.

Это длинный турнир, мы все начинаем с первого круга. Главное — сохранять ясность, сосредоточиться на своём следующем сопернике и сделать всё возможное. В каждом турнире есть шанс победить», — сказал де Минор на пресс-конференции.

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