Де Минор ответил, испытывает ли давление в преддверии домашнего Australian Open — 2025

Восьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор ответил, испытывает ли стресс в преддверии Открытого чемпионата Австралии — 2025.

«Ни для кого не секрет, что это — домашний турнир „Большого шлема“ для меня. Передо мной есть некие обязательства. Главное — найти баланс и убедиться, что выполняешь правильную работу на корте и за его пределами. В то же время нужно с готовностью подойти к первому раунду. Сейчас я чувствую себя хорошо. Готов на 100%. Думаю, что по мере приближения ко дню матча стресс будет нарастать», — сказал де Минор на пресс-конференции.

Australian Open — 2025 в мужском одиночном разряде пройдёт с 12 по 26 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер.