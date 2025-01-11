Оже-Альяссим рассказал о своих взаимоотношениях с отцом

29-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим рассказал о поддержки отца на турнире категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия).

«Неважно, насколько я успешный игрок или сколько мне лет, он всё равно главный (смеется). В любом случае я должен к нему прислушиваться. Когда во время матча я нервничаю и злюсь, а он смотрит на меня в этот момент, это быстро возвращает меня в правильное русло», — приводит слова теннисиста пресс-служба турнира в Аделаиде.

В финале турнира в Аделаиде Феликс Оже-Альяссим сыграет с победителем матча Миомир Кецманович (Сербия) — Себастьян Корда (США). Соревнования в Аделаиде с призовым фондом $ 766 290 проходят с 6 по 11 января.