Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Она в режиме, когда ей нечего терять». Соболенко — о сопернице в первом круге AO-2025

«Она в режиме, когда ей нечего терять». Соболенко — о сопернице в первом круге AO-2025
Комментарии

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о предстоящем матче первого круга на Australian Open — 2025, где она встретится с американкой Слоан Стивенс.

«В прошлом у нас были отличные поединки. Думаю, что сейчас она находится в режиме, когда ей нечего терять. Она может играть в очень хороший теннис. Ожидаю отличной битвы. Да, с нетерпением жду новой встречи с ней», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Australian Open (ж). 1-й круг
12 января 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Слоан Стивенс
США
Слоан Стивенс
С. Стивенс

Счёт личных встреч Арины Соболенко и Слоан Стивенс — 4-0 в пользу представительницы Беларуси. Основной турнир женской части Australian Open пройдёт с 12 по 26 января. Арина Соболенко — действующая чемпионка.

Календарь Australian Open - 2025
Сетка Australian Open - 2025
Материалы по теме
Мирра и Соболенко могут сыграть друг с другом в 4-м круге AO: какой у них путь по сетке
Мирра и Соболенко могут сыграть друг с другом в 4-м круге AO: какой у них путь по сетке
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android