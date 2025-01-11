«Она в режиме, когда ей нечего терять». Соболенко — о сопернице в первом круге AO-2025

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о предстоящем матче первого круга на Australian Open — 2025, где она встретится с американкой Слоан Стивенс.

«В прошлом у нас были отличные поединки. Думаю, что сейчас она находится в режиме, когда ей нечего терять. Она может играть в очень хороший теннис. Ожидаю отличной битвы. Да, с нетерпением жду новой встречи с ней», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Счёт личных встреч Арины Соболенко и Слоан Стивенс — 4-0 в пользу представительницы Беларуси. Основной турнир женской части Australian Open пройдёт с 12 по 26 января. Арина Соболенко — действующая чемпионка.