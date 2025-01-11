«Она в режиме, когда ей нечего терять». Соболенко — о сопернице в первом круге AO-2025
Поделиться
Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о предстоящем матче первого круга на Australian Open — 2025, где она встретится с американкой Слоан Стивенс.
«В прошлом у нас были отличные поединки. Думаю, что сейчас она находится в режиме, когда ей нечего терять. Она может играть в очень хороший теннис. Ожидаю отличной битвы. Да, с нетерпением жду новой встречи с ней», — сказала Соболенко на пресс-конференции.
Australian Open (ж). 1-й круг
12 января 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Слоан Стивенс
С. Стивенс
Счёт личных встреч Арины Соболенко и Слоан Стивенс — 4-0 в пользу представительницы Беларуси. Основной турнир женской части Australian Open пройдёт с 12 по 26 января. Арина Соболенко — действующая чемпионка.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 января 2025
-
00:56
-
00:51
-
00:17
- 10 января 2025
-
23:34
-
23:32
-
23:20
-
23:05
-
22:43
-
22:41
-
22:32
-
21:53
-
21:45
-
21:41
-
21:28
-
21:22
-
20:58
-
20:46
-
20:29
-
20:11
-
19:53
-
19:50
-
19:34
-
19:05
-
18:46
-
18:19
-
17:50
-
17:21
-
17:04
-
16:48
-
16:40
-
16:38
-
16:31
-
16:29
-
16:18
-
16:02