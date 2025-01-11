Суперкомпьютер Opta оценил шансы Янника Синнера и Арины Соболенко на победу на AO-2025

Суперкомпьютер известной статистической платформы Opta спрогнозировал шансы первых ракеток мира в мужском и женском одиночных разрядах итальянца Янника Синнера и Арины Соболенко из Беларуси на победу в первом в сезоне-2025 турнире «Большого шлема» — Austrtalian Open — 2025.

По мнению суперкомпьютера на текущий момент, Янник Синнер выиграет мужской одиночный турнир AO-2025 с вероятностью в 22,99%. Шансы на выход итальянца в финал оцениваются в 30,89%, на попадание в полуфинал — в 39,34%, на проход как минимум до 1/4 финала — в 49,23%.

Шансы Арины Соболенко при этом составляют 12,17% на чемпионство, 17,98% на выход в финал, 26,38% на полуфинал и 35,93% на четвертьфинал.

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