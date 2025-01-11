Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Зизу Бергс — Гаэль Монфис, результат матча 11 января 2025, счет 0:2 (3:6,4:6), финал ATP-250 в Окленде

Гаэль Монфис стал победителем турнира в Окленде, обыграв в финале Зизу Бергса
Комментарии

В ночь с 10 на 11 января мск на турнире категории ATP-250 в новозеландском Окленде завершился финальный матч между 52-й ракеткой мира французом Гаэлем Монфисом и 66-м в рейтинге ATP Зизу Бергсом из Бельгии. Встреча закончилась победой Монфиса в двух партиях — 6:3, 6:4.

Окленд (м). Финал
11 января 2025, суббота. 04:15 МСК
Зизу Бергс
66
Бельгия
Зизу Бергс
З. Бергс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Гаэль Монфис
52
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис

Продолжительность матча составила 1 час 31 минуту. Монфис четыре раза подал навылет, допустив четыре двойные ошибки, и реализовал два из пяти брейк-пойнтов. Бергс выполнил два эйса при трёх двойных ошибках и не выиграл за матч ни одного брейк-пойнта из шести заработанных.

Титул в Окленде стал для Монфиса 13-м в одиночном разряде за карьеру.

Турнирная сетка ATP-250 в Окленде

Видео: Гаэль Монфис станцевал на тренировке

Материалы по теме
Гаэль Монфис — второй самый возрастной теннисист в финале турнира ATP с 1990 года
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android