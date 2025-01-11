Гаэль Монфис стал победителем турнира в Окленде, обыграв в финале Зизу Бергса
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В ночь с 10 на 11 января мск на турнире категории ATP-250 в новозеландском Окленде завершился финальный матч между 52-й ракеткой мира французом Гаэлем Монфисом и 66-м в рейтинге ATP Зизу Бергсом из Бельгии. Встреча закончилась победой Монфиса в двух партиях — 6:3, 6:4.
Окленд (м). Финал
11 января 2025, суббота. 04:15 МСК
66
Зизу Бергс
З. Бергс
Окончен
0 : 2
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52
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Продолжительность матча составила 1 час 31 минуту. Монфис четыре раза подал навылет, допустив четыре двойные ошибки, и реализовал два из пяти брейк-пойнтов. Бергс выполнил два эйса при трёх двойных ошибках и не выиграл за матч ни одного брейк-пойнта из шести заработанных.
Титул в Окленде стал для Монфиса 13-м в одиночном разряде за карьеру.
Видео: Гаэль Монфис станцевал на тренировке
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