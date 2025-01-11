Гаэль Монфис стал победителем турнира в Окленде, обыграв в финале Зизу Бергса

В ночь с 10 на 11 января мск на турнире категории ATP-250 в новозеландском Окленде завершился финальный матч между 52-й ракеткой мира французом Гаэлем Монфисом и 66-м в рейтинге ATP Зизу Бергсом из Бельгии. Встреча закончилась победой Монфиса в двух партиях — 6:3, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 31 минуту. Монфис четыре раза подал навылет, допустив четыре двойные ошибки, и реализовал два из пяти брейк-пойнтов. Бергс выполнил два эйса при трёх двойных ошибках и не выиграл за матч ни одного брейк-пойнта из шести заработанных.

Титул в Окленде стал для Монфиса 13-м в одиночном разряде за карьеру.

Видео: Гаэль Монфис станцевал на тренировке