Гаэль Монфис стал самым возрастным обладателем титула ATP за последние 47 лет

52-я ракетка мира 38-летний французский теннисист Гаэль Монфис стал самым возрастным игроком, выигравшим турнир ATP, со времён титула 42-летнего Кена Роузволла в 1977 году.

В финале турнира категории ATP-250 в Окленде (Новая Зеландия) Монфис, которому на день матча за титул исполнилось 38 лет, 4 месяца и 10 дней, переиграл в двух партиях 66-го в мировом рейтинге 25-летнего бельгийца Зизу Бергса — 6:3, 6:4.

Для француза титул в новозеландском Окленде стал 13-м в его карьере, предыдущий выигранный Монфисом турнир состоялся в столице Швеции Стокгольме в 2023 году.

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