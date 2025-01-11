Гаэль Монфис стал самым возрастным обладателем титула ATP за последние 47 лет
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52-я ракетка мира 38-летний французский теннисист Гаэль Монфис стал самым возрастным игроком, выигравшим турнир ATP, со времён титула 42-летнего Кена Роузволла в 1977 году.
Окленд (м). Финал
11 января 2025, суббота. 04:15 МСК
66
Зизу Бергс
З. Бергс
Окончен
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Гаэль Монфис
Г. Монфис
В финале турнира категории ATP-250 в Окленде (Новая Зеландия) Монфис, которому на день матча за титул исполнилось 38 лет, 4 месяца и 10 дней, переиграл в двух партиях 66-го в мировом рейтинге 25-летнего бельгийца Зизу Бергса — 6:3, 6:4.
Для француза титул в новозеландском Окленде стал 13-м в его карьере, предыдущий выигранный Монфисом турнир состоялся в столице Швеции Стокгольме в 2023 году.
Видео: Гаэль Монфис станцевал на тренировке
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