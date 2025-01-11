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Суперкомпьютер оценил шансы Даниила Медведева выиграть AO-2025 выше шансов Джоковича

Суперкомпьютер оценил шансы Даниила Медведева выиграть AO-2025 выше шансов Джоковича
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Суперкомпьютер известной статистической платформы Opta спрогнозировал шансы теннисистов на победу в первом в сезоне-2025 турнире «Большого шлема» — Austrtalian Open — 2025.

Фаворитом мужского одиночного турнира суперкомпьютер считает первую ракетку мира итальянца Янника Синнера — его победа ожидается с вероятностью 22,99% на текущий момент. Вторым кандидатом на успех считается Александр Зверев, представляющий Германию, — 7,17%. Третьим — испанец Карлос Алькарас (5,33%).

Американец Тейлор Фриц, по мнению суперкомпьютера, может выиграть AO-2025 с вероятностью 4,85%. Шансы на общую победу пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева — 4,05%. Шестыми оцениваются шансы седьмой ракетки мира Новака Джоковича — 3,8%.

Примечательно, что посеянные на турнире 15-м британец Джек Дрейпер и 26-м чех Томаш Махач получили седьмой и восьмой прогнозы — 3,47% и 2,77%, при этом шестая ракетка мира норвежец Каспер Рууд имеет только 19-ю вероятность на общую победу — 1,14%.

Календарь Australian Open - 2025 в мужском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2025 в мужском одиночном разряде

Видео: Джокович тренируется на Australian Open под руководством Маррея

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