Маккартни Кесслер выиграла турнир WTA-250 в Хобарте, победив Элисе Мертенс
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В ночь с 10 на 11 января мск на турнире категории WTA-250 в австралийском Хобарте завершился финальный матч между 67-й ракеткой мира американкой Маккартни Кесслер и 34-й в мировом рейтинге бельгийкой Элисе Мертенс. Кесслер выиграла встречу в трёх сетах — 6:4, 3:6, 6:0 — и стала обладателем титула.
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