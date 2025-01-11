Маккартни Кесслер выиграла турнир WTA-250 в Хобарте, победив Элисе Мертенс

В ночь с 10 на 11 января мск на турнире категории WTA-250 в австралийском Хобарте завершился финальный матч между 67-й ракеткой мира американкой Маккартни Кесслер и 34-й в мировом рейтинге бельгийкой Элисе Мертенс. Кесслер выиграла встречу в трёх сетах — 6:4, 3:6, 6:0 — и стала обладателем титула.