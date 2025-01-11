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Маккартни Кесслер — Элисе Мертенс, результат матча 11 января 2025, счет 2:1 (6:4, 3:6, 6:0), финал WTA-250 в Хобарте

Маккартни Кесслер выиграла турнир WTA-250 в Хобарте, победив Элисе Мертенс
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В ночь с 10 на 11 января мск на турнире категории WTA-250 в австралийском Хобарте завершился финальный матч между 67-й ракеткой мира американкой Маккартни Кесслер и 34-й в мировом рейтинге бельгийкой Элисе Мертенс. Кесслер выиграла встречу в трёх сетах — 6:4, 3:6, 6:0 — и стала обладателем титула.

Хобарт. Финал
11 января 2025, суббота. 05:10 МСК
Маккартни Кесслер
67
США
Маккартни Кесслер
М. Кесслер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
4 		6 0
         
Элисе Мертенс
34
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Комментарии
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